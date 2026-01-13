Un Resident Evil Showcase est prévu pour cette semaine, avec du nouveau pour Resident Evil Requiem

Un seul jeu au programme ?

Capcom a annoncé qu’un Resident Evil Showcase aura bien lieu cette semaine, et plus spécifiquement le 15 janvier prochain. Il faudra veiller un peu tard pour y assister car celui-ci sera diffusé sur YouTube dès 23 heures, mais il ne vous prendra pas trop de temps étant donné qu’il ne durera qu’une douzaine de minutes selon l’éditeur japonais.

Au programme, eh bien du Resident Evil Requiem naturellement, avec des séquences de gameplay inédites accolées à des déclarations de développeurs qui nous en diront plus sur ce qu’il faut attendre de cet épisode. On s’attend donc surtout à revoir Leon en action, tout en en découvrant un peu plus sur son rôle.

Et en dehors de cela, à la vue de la courte durée du showcase, il ne faut probablement s’attendre à rien d’autre, même si le nom du showcase laisse penser qu’il sera question de la série dans sa globalité. Peut-être du neuf pour le tout récent Resident Evil: Survival Unit, mais qui attend vraiment cela.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.