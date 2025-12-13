Resident Evil Requiem : Les directeur et producteur du jeu abordent la dualité Leon/Grace dans une interview

Très certainement l’annonce la moins surprenante des Game Awards 2025 étant donné que la mèche (blonde) fut notamment vendue en amont du show par le PlayStation Store, la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem a quand même eu son effet. Parce qu’au-delà de faire partie de l’équation narrative, nous avons eu la confirmation d’une forte implication dans le gameplay, en partageant le temps de jeu avec Grace Ashcroft. Une dualité au cœur de ce neuvième épisode que Akifumi Nakanishi et Masato Kumazawa, réalisateur et producteur, développent au cours d’une interview pour Famitsu.

Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 27/02/2026

