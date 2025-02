Le PDG d’Electronic Arts a sa propre théorie sur l’échec commercial de Dragon Age: The Veilguard

Il fallait l’oser celle-là

Vous le savez peut-être, mais durant un temps, ce Dragon Age 4 était pensé avec des éléments de jeu service. En ouvrant l’œil et en s’intéressant un peu à la structure du jeu final, on pourrait presque en discerner les restes, avec du loot pas forcément bien pensé et un level-design qui peut laisser que la formule a été appliquée pendant un moment. Et si à peu près tout le monde est ravi de voir que BioWare a laissé tomber cet aspect pour revenir à un RPG solo plus traditionnel, Andrew Wilson n’est peut-être pas de cet avis.

C’est ce que l’on semble tirer de son discours lors de la présentation du bilan d’Electronic Arts, dans lequel il évoque que le marché est changeant et que Dragon Age: The Veilguard ne répondait peut-être pas aux besoins du public :

« Pour séduire un public plus large, les jeux doivent répondre directement aux demandes en constante évolution des joueurs, qui recherchent de plus en plus des fonctionnalités de monde partagé et un engagement plus profond, ainsi que des récits de haute qualité dans cette catégorie très prisée. Dragon Age a connu un lancement de grande qualité et a été bien accueilli par les critiques et les joueurs ; cependant, il n’a pas trouvé un écho auprès d’un public suffisamment large sur ce marché hautement concurrentiel. »

Autrement dit, pour Andrew Wilson, si Dragon Age: The Veilguard n’a pas su attirer le grand public, c’est aussi à cause du fait qu’il ne met pas en place d’éléments de monde partagé, ce qui peut évoquer la formule du jeu service. Pas forcément celle du jeu tout connecté rempli de Battle Pass, mais celle où des composantes multijoueur seraient présentes. Ce qui est somme toute un avis particulier, celui du PDG d’un groupe dont la majorité des finances provient des jeux service.

Mais avec un peu de recul, il y aurait bien d’autres raisons d’expliquer pourquoi Dragon Age: The Veilguard a échoué commercialement (sans rentrer dans la rhétorique transphobe de certains). Et lorsque l’on voit à quel point le marché des jeux service est instable, surtout après avoir sorti un Anthem qui aurait pu servir de leçon à Andrew Wilson, on pourrait se dire que le dernier Dragon Age a évité un destin bien plus funeste. Autant dire qu’après de telles justifications, ce n’est pas la confiance qui règne autour du prochain Mass Effect.