Un nouveau State of Play aura lieu le 3 septembre, mais il sera exclusivement consacré à 007: First Light

James Bond braque tous les projecteurs sur lui

Sony l’a fait pour Hogwarts Legacy, Borderlands 4 et tant d’autres, alors pourquoi pas pour James Bond. Le constructeur indique aujourd’hui que son prochain State of Play of Play, qui aura lieu ce mercredi à 20 heures (heure de Paris), sera exclusivement consacré à 007: First Light du studio IO interactive, à qui l’on doit les derniers jeux Hitman. N’attendez donc aucun autre jeu au programme de cette présentation.

Ce sont 30 minutes de gameplay qui nous attendent pour ce jeu dans lequel l’on suit un jeune James Bond encore inexpérimenté, qui se découvrira des talents d’espion. On y verra notamment une course-poursuite, de l’infiltration, et des phases de shoot, bref, tout ce que l’on a pu entrevoir dans la première bande-annonce du jeu. Et quid d’une date de sortie ? Avec un tel rendez-vous, il serait dommage de ne pas en dévoiler un peu plus à ce sujet.

Pour rappel, 007: First Light est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Poiur en savoir un peu plus à propos du jeu, n’hésitez pas à consulter notre récente interview en compagnie de Rasmus Poulsen, directeur artistique chez IO Interactive.