Un nouveau jeu Dragon Quest verra le jour en 2026, mais il s’agira un roguelite sur mobiles

Encore un jeu dont les serveurs ferment après un an ?

Dragon Quest Smash/Grow ne sera pas un RPG comme les autres pour la saga, étant donné qu’il lorgne directement vers le genre du roguelite. Dans ce nouveau jeu mobile, vous devrez terrasser des hordes de monstres (avec le bestiaire iconique de la série) pour faire progresser votre héros, avec des récompenses à choisir durant le parcours qui vont orienter le build du protagoniste. Square Enix promet ainsi que chaque partie sera différente, ce qui est de toute façon le principe du genre. Un premier teaser nous montre le jeu en action.

Ce Dragon Quest Smash/Grow sera bientôt jouable puisqu’il aura droit à une bêta fermée du 14 au 21 octobre. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site officiel du jeu pour davantage d’informations. La sortie finale est quant à elle prévue sur iOS et Android dans le courant de l’année 2026, sans plus de précisions pour le moment.