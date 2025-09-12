Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026

Un remake qui semble fidèle et soigné

Après les remake en HD-2D des trois premiers opus (avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake qui arrive le mois prochain), vous n’aurez pas le temps de souffler en 2026 avec une nouvelle dose de remake. Un seul opus certes, mais un des plus longs de la série. Dragon Quest VII Reimagined conserve le scénario principal du titre original sorti à l’origine sur PlayStation en 2000, puis remanié pour la Nintendo 3DS en 2013.

On sera amené à voyager à travers plusieurs îles, reconstruire le monde en collectant des fragments et résoudre les mystères des « tablettes anciennes ». D’après Square Enix, les personnages d’Akira Toriyama reprennent vie dans un style 3D fait main, avec une esthétique de type diorama pour les environnements et donjons. L’objectif de l’éditeur est ainsi d’évoquer la chaleur d’un livre de contes tout en offrant modernité et charme.

Côté jouabilité, Square Enix annonce plusieurs améliorations :

Un système de combat au tour par tour remanié, avec des mécaniques nouvelles comme la vocation “Moonlighting”, permettant l’usage simultané de deux vocations.

Une narration affinée visant à rendre l’histoire plus fluide, avec un meilleur rythme, tout en conservant sa profondeur.

Des fonctionnalités modernes de confort (interface utilisateur retravaillée, meilleure lisibilité des informations).

Bonus, édition collector et édition Deluxe

Square Enix a ouvert les précommandes de Dragon Quest VII Reimagined avec une Édition Collector physique disponible exclusivement sur sa boutique en ligne. Attendue sur Nintendo Switch 2, Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, cette version spéciale comprendra :

Le jeu DRAGON QUEST VII Reimagined en version physique

Un boîtier SteelBook exclusif

Une peluche Gluant souriant

Un navire dans une bouteille inspiré du jeu

Mais également un pack de contenu téléchargeable qui inclura :

Voie des méchants légendaires

Livrée de l’Éclairé

Sac super stylé

Costume en DLC pour Raph

En parallèle, une Édition Deluxe numérique offrira 48 heures d’accès anticipé, un costume exclusif pour Raph et trois packs de DLC disponibles dès le lancement. Les précommandes numériques donneront également droit à un bonus d’accès anticipé avec un costume inspiré de Dragon Quest VIII pour le héros, trois graines de pratique, ainsi qu’un bouclier Gluant exclusif propre à chaque plateforme.

Dragon Quest VII Reimagined est attendu pour le 5 février 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et Microsoft Store. On précise que la version Switch 2 sera une « Game Key Card » (jeu à télécharger en ligne).