Sonic Frontiers se prépare à accueillir son ultime mise à jour, The Final Horizon

Un nouveau trio jouable

Cette mise à jour aura donc la particularité d’ajouter une histoire inédite dans laquelle Sonic sera aidé par Sage et Dr. Eggman pour convertir la Cyber Corruption en une énergie utilisable. Pendant ce temps, ce sera à Amy, Knuckles et Tails de partir à la rechercher des Emeraudes du Chaos, et oui, il sera bien possible d’incarner les trois compères du hérisson bleu dans cette nouvelle aventure. On peut voir comment chaque personnage se débrouille dans ce nouveau trailer, avec trois gameplay quelque peu différents.

The Final Horizon est à nos portes puisque la mise à jour gratuite sera disponible dès demain, le 30 septembre à 2 heures du matin. Vous savez donc comment occuper votre week-end si vous avez aimé ce Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.