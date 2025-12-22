Un jeu basé sur le manga Gachiakuta vient d’être annoncé sur consoles et PC
Ce week-end se tenait la Jump Festa, festival géant au Japon qui est le lieu de nombreuses annonces concernant les mangas du magazine Jump. Le jeu vidéo a une place moins grande que les animes durant l’événement, mais quelques annonces ont tout de même fait parler d’elle, à l’image d’un jeu Gachiakuta, l’une des séries à succès du moment.
Pas de Gachia en vue ?
Et dès l’annonce de Gachiakuta: The Game, on ne vous cache pas que l’on s’attendait à un énième jeu mobile venant surfer sur le succès de l’anime du moment, mais c’était sans doute trop pessimiste de notre part. Car oui, Gachiakuta: The Game n’est pas prévu sur Android et iOS, mais bien sur PC (via Steam), PlayStation 5 et Xbox Series, préfigurant d’une adaptation plus ambitieuse que prévu.
Ce qui est encore plus surprenant ici, c’est de voir qui est à la manœuvre. Le jeu est en effet géré par Com2uS, justement plus habitué à des jeux mobiles comme la licence Summoner War. On doit ici s’attendre à un « action-RPG de survie », sans que l’on en sache plus pour le moment, la bande-annonce ne s’attardant pas sur le gameplay de cette adaptation. Difficile de savoir s’il s’agira d’un jeu premium ou non, même si l’absence de mobiles dans les plateformes pourrait indiquer que le jeu ne sera pas un free-to-play à grande dose de gacha. Mystère.
Pas encore de date de sortie pour ce Gachiakuta: The Game.
