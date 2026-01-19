L’ancien directeur d’Assassin’s Creed poursuit Ubisoft suite à son licenciement, qu’il qualifie de « congédiement déguisé »

En octobre dernier, Marc-Alexis Côté, responsable de la série Assassin’s Creed, quittait Ubisoft dans des circonstances quelque peu floues, et n’avait pas hésité à contredire publiquement son ancienne entreprise à ce sujet. Tandis qu’Ubisoft affirmait avoir tout fait pour empêcher ce départ, l’intéressé rétorquait que son poste était voué à changer et que cette proposition n’était là que pour la forme. Cela aurait pu s’arrêter à une simple prise de bec, mais Marc-Alexis Côté va aujourd’hui un peu plus loin en poursuivant Ubisoft en justice.

Jaquette d'Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 20/03/2025

