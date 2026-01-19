L’ancien directeur d’Assassin’s Creed poursuit Ubisoft suite à son licenciement, qu’il qualifie de « congédiement déguisé »

Une histoire de rétrogradation qui ne dit pas son nom

Suite à son départ quelque peu forcé, Marc-Alexis Côté veut faire valoir ses droits et compte ne pas en rester là avec Ubisoft. Radio Canada indique que l’ancien responsable de la licence Assassin’s Creed a décidé de poursuivre l’éditeur pour « congédiement déguisé », et réclame 1,3 million de dollars et des dommages moraux, en plus de la suppression d’une clause de non-concurrence.

Le plaignant indique que les relations entre lui et Ubisoft se sont tendues lors de la création de Vantage Studios, nouvelle filiale de l’éditeur qui s’occupe désormais des licences Far Cry, Rainbow Six et Assassin’s Creed. C’est durant l’été 2025 que les choses se sont vraiment envenimées lorsque Marc-Alexis Côté a découvert qu’Ubisoft cherchait un responsable capable de s’occuper des licences de Vantage Studios, ce qui venait plus ou moins remplacer le poste qu’il occupait jusqu’ici. Et selon ses dires, Yves Guillemot l’aurait empêché de postuler à cette nouvelle place, étant donné que le poste était prévu pour être basé en France.

Il lui aurait été proposé d’occuper un rôle de chef de production, ce qui lui enlevait beaucoup de responsabilités, d’avantages et de prestige. Ubisoft lui aurait ensuite proposé de diriger une « Creative House » dont le rôle était encore flou. Soit une rétrogradation pour Marc-Alexis Côté, qui a décidé de mettre en demeure Ubisoft en octobre. L’éditeur l’aurait alors congédié, avant de poster un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer son départ.

Bref, une sacrée histoire à rajouter à tout le cafarnaüm qui règne autour d’Ubisoft en ce moment.