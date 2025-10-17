Marc-Alexis Côté, responsable de la série Assassin’s Creed, contredit Ubisoft concernant son départ et dit avoir été écarté

Rien n’est vrai, tout est permis

Il s’avère que la vérité est peut-être plus complexe qu’imaginée. Le responsable de la saga Assassin’s Creed n’est visiblement pas parti de son plein gré si l’on en croit sa déclaration sur LinkedIn, dans laquelle il indique qu’Ubisoft a décidé d’attribuer son poste à une autre personne. Qui, allez savoir (même si l’on ne serait pas surpris d’y retrouver un Guillemot à ce stade), mais Côté précise avoir reçu une proposition pour un autre poste, qui était très différent du travail qu’il effectuait jusqu’à présent :

« Beaucoup d’entre vous ont exprimé leur surprise que je choisisse de quitter Assassin’s Creed après tant d’années, surtout compte tenu de la passion que j’éprouve encore pour ce projet. La vérité est simple : je n’ai pas fait ce choix. Ubisoft a décidé de transférer la direction de la licence Assassin’s Creed à une personne plus proche de sa nouvelle structure organisationnelle. Un autre poste a été évoqué, mais il n’avait pas la même portée, le même mandat ni la même continuité que le travail qui m’avait été confié ces dernières années. […] Je ne suis pas parti. Je suis resté à mon poste jusqu’à ce qu’Ubisoft me demande de me retirer. »

Son départ est donc bel et bien lié à la restructure d’Ubisoft, qui a transféré la licence Assassin’s Creed aux mains de Vantage Studios, ce dernier voulant positionner quelqu’un d’autre que Marc-Alexis Côté à la tête de la série. Si Côté dit ne pas avoir de ressentiments envers Ubisoft, entreprise dans laquelle il a travaillé deux décennies, on semble tout de même comprendre que ce changement a été fait dans la douleur. À voir maintenant qui reprendra les rênes de la saga.