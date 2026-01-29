Ubisoft reconnaît à demi-mot l’existence du remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag

Ubisoft s’amuse des fuites

Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag n’a jamais été annoncé officiellement, mais jouer les innocents ne marche plus pour un Ubisoft qui a bien du mal à contenir les fuites. La dernière en date proviendrait d’une nouvelle figurine d’Edward Kenway, imaginée par PureArts, qui a été mise en vente sur Vinted avec une mention qui indiquait qu’elle serait commercialisée dans le courant de l’année.

Si son authenticité reste encore à déterminer, le compte officiel de la licence Assassin’s Creed a décidé de répondre au tweet dévoilant des photos de la figurine. Et ce avec une réponse brève, qui se limite en un GIF, celui d’un meme célèbre de GTA « Ah shit, here we go again ». Une manière de déplorer avec second degré l’existence d’une autre fuite sur ce remake. De quoi renforcer encore un peu plus l’idée que ce projet existe bel et bien, si jamais des doutes subsistaient.

Mais avec les récentes annonces d’Ubisoft, reste à voir quand ce remake de Black Flag sortira. En plus des projets annulés comme le remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, plusieurs jeux ont été repoussés, et tout porte à croire qu’Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake en fait partie.