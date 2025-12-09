Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag apparait chez l’organisme PEGI, l’annonce ne devrait plus tarder

L’une des annonces des Game Awards ?

Il ne fait désormais plus aucun doute que l’annonce d’Assassin’s Creed IV: Black Flag est plus qu’imminente. Sur Twitter (X), l’internaute CorkbenYT a découvert l’existence d’une page pour Assassin’s Creed Black Flag Resynced chez l’organisme PEGI, qui est chargé d’apposer son sigle sur tous les jeux. Comme l’histoire l’a montré à de multiples reprises, lorsqu’un jeu apparaît chez un tel organisme, il est bel et bien concret, et son annonce se fait généralement dans la foulée.

Le remake porterait donc le nom de d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, en laissant tomber le numéro de cet épisode (ce qui parait logique pour éviter la confusion auprès d’un jeune public, tandis que la partie « Resynced » fait probablement référence à la synchronisation avec l’Animus.

C’est pour l’instant tout ce que l’on a d’officiel pour ce remake, mais forcément, à deux jours des Game Awards, difficile de croire qu’Ubisoft ne profitera pas de la cérémonie pour dévoiler les premières images du jeu. Rendez-vous dans la nuit du 11 au 12 décembre pour en avoir le cœur net, à moins que l’éditeur se réserve cette annonce pour un Ubisoft Forward sauvage de début d’année, où il parlerait également du remake du Prince of Persia: les Sables oubliés, et, pourquoi pas, de celui de Splinter Cell. Ça en fait, des remakes.