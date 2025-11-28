Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows

Pas de nouveau DLC d’envergure pour Naoe et Yasuke

Même si Assassin’s Creed Shadows est décrit comme un succès chez Ubisoft, l’éditeur pourrait arrêter les frais du côté des extensions payantes sur le jeu. C’est ce que le réalisateur associé Simon Lemay-Comtois déclare lors d’une interview chez JorRaptor (relayée chez IGN), dans laquelle il indique qu’aucun plan concernant une deuxième extension pour le jeu n’est prévu à l’heure actuelle :

« Pour l’instant, et pour la deuxième année, aucune extension d’Awaji n’est prévue […] Nous travaillons toujours sur du contenu post-lancement et nous assurons son suivi, mais il ne s’agit pas d’un DLC complet comme ça l’aurait été avec un Season Pass les années précédentes. »

Cependant, le travail sur cet épisode ne s’arrête pas. Si vous ne retrouverez pas de gros DLC pour le titre à l’avenir, du contenu est tout de même prévu pour 2026 :

« Nous essayons de nous réorganiser pour cette deuxième année. Nous pouvons tirer des enseignements de la première année. Le contenu que nous proposerons cette année sera probablement plus épars, pas du contenu au compte-gouttes… mais des mises à jour plus conséquentes qui renouvelleront un peu plus l’expérience de jeu. Je n’annonce rien pour le moment, mais notre stratégie pour la première année était d’être rapides et réactifs, ce qui signifie des sorties plus petites et plus fréquentes. »

Attendez-vous donc à quelques mises à jour conséquentes pour cette prochaine année, que l’on imagine gratuites. Ubisoft doit sans doute mobiliser ses forces sur le prochain chapitre de la saga, Hexe, qui n’a toujours pas de date de sortie.