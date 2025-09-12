Ubisoft : La division de l’entreprise sera actée dès le 1er octobre

La nouvelle forme d’Ubisoft arrive dans quelques jours

Dès le 1er octobre, Ubisoft va donc créer une nouvelle filiale qui embarquera avec elle les trois licences les plus porteuses du groupe : Assassin’s Creed, Far Cry, et Rainbow Six. Cette nouvelle société n’a toujours pas de nom, mais Yves Guillemot promet que d’autres informations arriveront dans les jours à venir.

Le Figaro explique que cette filiale aura ses propres dirigeants, mais les marques seront toujours possédées par Ubisoft, qui touchera des royalties dessus. Elle sera dirigée par Charlie Guillemot et Christophe Derennes, comme annoncé précédemment, et Tencent en possédera 25% des parts (pour un deal à hauteur de 1,16 milliard d’euros). Avant le 31 octobre prochain, on en saura davantage sur le sort réservé aux autres licences du groupe, mais aussi sur les différents studios, dont on ignore toujours chez qui ils atterriront.

Et bien entendu, on ne pourra pas s’empêcher de noter que la création de cette nouvelle entreprise arrivera le même jour que la comparution au tribunal d’Yves Guillemot, dans le cadre des affaires de harcèlement qui ont eu lieu dans l’entreprise. Sans doute un hasard.