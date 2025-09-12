Ubisoft : La division de l’entreprise sera actée dès le 1er octobre
Jordan
Pour tenter de se refaire une santé financière, Ubisoft a eu l’idée de diviser pour mieux régner. Yves Guillemot et sa troupe prennent le pari de scinder l’entreprise en plusieurs divisions, chacune avec ses propres leaders, pour être « plus agile », et surtout pour éviter que sa côte en Bourse arrête de faire le grand plongeon (tout en se montrant plus attractif pour un potentiel rachat et en effectuant un deal avec Tencent). Cette division est désormais actée, puisque selon les informations du journal Le Figaro, elle aura lieu le mois prochain.
La nouvelle forme d’Ubisoft arrive dans quelques jours
Dès le 1er octobre, Ubisoft va donc créer une nouvelle filiale qui embarquera avec elle les trois licences les plus porteuses du groupe : Assassin’s Creed, Far Cry, et Rainbow Six. Cette nouvelle société n’a toujours pas de nom, mais Yves Guillemot promet que d’autres informations arriveront dans les jours à venir.
Le Figaro explique que cette filiale aura ses propres dirigeants, mais les marques seront toujours possédées par Ubisoft, qui touchera des royalties dessus. Elle sera dirigée par Charlie Guillemot et Christophe Derennes, comme annoncé précédemment, et Tencent en possédera 25% des parts (pour un deal à hauteur de 1,16 milliard d’euros). Avant le 31 octobre prochain, on en saura davantage sur le sort réservé aux autres licences du groupe, mais aussi sur les différents studios, dont on ignore toujours chez qui ils atterriront.
Et bien entendu, on ne pourra pas s’empêcher de noter que la création de cette nouvelle entreprise arrivera le même jour que la comparution au tribunal d’Yves Guillemot, dans le cadre des affaires de harcèlement qui ont eu lieu dans l’entreprise. Sans doute un hasard.
