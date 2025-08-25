Ubisoft : Le PDG Yves Guillemot est appelé à comparaitre devant le tribunal suite aux affaires de harcèlements dans l’entreprise

Une culture d’entreprise toxique générale pointée du doigt

Malgré les condamnations des trois ex-cadres, l’affaire n’est pas terminée pour Ubisoft, qui pensait pourtant s’en être sorti en n’étant visé par aucune poursuite pénale. Le syndicat Solidaires Informatiques et quatre personnes ont déposé une citation à comparaitre pour Yves Guillemot, tout comme Marie Derain.

Le but du syndicat est de montrer « le caractère systémique du harcèlement chez Ubisoft », et souhaitait en juin dernier qu’Yves Guillemot et Marie Derain soient interrogés pour des « faits de complicité de harcèlement sexuel et moral ». Chose que la direction d’Ubisoft a toujours niée, renvoyant la faute aux accusés déjà reconnus coupables. Cécile Russeil, vice-présidente exécutive d’Ubisoft, déclare :

« Notre priorité est de s’assurer du respect absolu de l’intégrité physique et morale de nos salariés, dans le cadre d’une politique de prévention et de tolérance zéro en matière de harcèlement sexuel ou moral, d’agissements sexistes, d’agression, d’injure ou de discrimination de quelque nature que ce soit. »

Le motif de la citation à comparaître est encore inconnu. Yves Guillemot devra ainsi se présenter devant le tribunal de Bobigny le 1er octobre prochain.