Ubisoft Forward : Le résumé de la conférence l’E3 2021, tout savoir sur les jeux annoncés

L’E3 2021 a officiellement démarré, et si l’on écarte des présentations plus confidentielles, c’est Ubisoft qui ouvre le bal des conférences pour cette année avec son Ubisoft Forward. Même si une partie des annonces ont été soit annoncées en amont, soit publiées un peu trop tôt par des leaks, l’émission nous a réservé pas mal de jeux à découvrir, avec du gameplay et des trailer dans tous les sens. Voici ce que l’on pouvait retenir de l’Ubisoft Forward de cet E3 2021.

Des grosses présentations pour les jeux de la rentrée

On passe évidemment sur le pré-show, inintéressant au possible si ce n’est pour l’arrivée des Tortues Ninja dans Brawhlalla, et la date de sortie du DLC de Watch Dogs Legion qui mettra en scène le héros du premier opus.

Le show a vraiment démarré avec la présentation de Rainbow Six Extraction, anciennement connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine. On a tout d’abord eu droit à un impressionnant trailer en CGI, et heureusement, sept minutes de gameplay ont été montrées par la suite. Le jeu va surtout se différencier de Siege par son côté PvE, puisque les agents affronteront ici une menace extraterrestre qui se répand à travers la Terre.

Comme dans Siege, chaque opérateur aura droit à des capacités bien spécifiques, et il faudra faire face à différentes menaces pour en coop ou en solo. Petit bonus non négligeable, Ubisoft a bien confirmé que le titre serait cross-play. Bonne nouvelle, on pourra découvrir le jeu tout bientôt puisque Rainbow Six Extraction sortira le 16 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.

On a ensuite eu droit à la présentation de Rocksmith +, sans grande surprise étant donné que le titre avait fuité plus tôt dans l’après-midi. Il s’agira d’un service par abonnement qui permettra d’apprendre à jouer de la guitare en connectant l’instrument à votre téléphone.

Vous pourrez ensuite jouer vos morceaux préférés tout en apprenant. Le service ajoutera des morceaux chaque semaine, que ce soit du rock, du rap ou du hip-hop, tandis que l’Atelier Rocksmith permettra de créer ses propres accords.

Riders Republic est enfin revenu sur le devant de la scène durant la présentation pour nous montrer un nouveau trailer, mais aussi une date de sortie. Le titre sortira donc le 2 septembre prochain, ce qui promet une rentrée chargée pour Ubisoft.

On ne s’étalera pas trop sur le titre car vous pouvez déjà retrouver un nouvel aperçu sur le site, où l’on vous détaille des extraits de gameplay que l’on a pu voir en avance.

Un point sur les jeux déjà connus ou presque

Rainbow Six Siege est venu imiter Rainbow Six Extraction en annonçant du cross-play à venir sur PC, Luna et Stadia d’ici la fin de l’année, et du cross-play pour les consoles Xbox et PlayStation dès le début de l’année.

Un segment sur les jeux service du titre a été diffusé, qui ne nous apprenait rien de plus que ce que le pré-show nous avait permis de voir. On eu aussi eu droit à un segment sur la série Mythic Quest et sur le film Werewolf Within, mais on s’intéressera plus à Assassin’s Creed Valhalla, qui a dévoilé un peu plus d’images pour son DLC Le Siège de Paris. On apprend dans la foulée que le jeu aura d’ailleurs droit à de nouvelles extensions en 2022, et qu’un Discovery Tour serait disponible dès cet automne.

Naturellement, Just Dance 2022 a été présenté comme on pouvait s’y attendre. 40 nouvelles chansons sont au programme, et Todrick Hall sera visiblement la vedette de cet opus, avec une chanson inédite pour le jeu. Le titre sortira le 4 novembre prochain.

Venait ensuite la présentation de Far Cry 6, qui nous a montré un extrait avec une cinématique mettant en avant Anton Castillo, qui se présente comme le plus grand méchant de la série, ou en tout cas le plus puissant.

Et en parlant de méchants, le Season Pass du jeu (qui avait aussi fuité dans la journée) mettra en avant Vaas, Pagan et Joseph, les ennemis de Far Cry 3 à 5, dans des DLC qui nous permettront de les incarner.

Les deux poids lourds de la conférence

Toujours au royaume des fuites, on retrouve Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui a été officialisé en bonne et due forme avec une vidéo et même un peu de gameplay.

Ce second opus amènera donc notre joyeuse troupe combattre un puissant ennemi pour sauver les Sparks, et cet épisode mettra en place des nouveautés dans le gameplay avec des éléments orientés action, tout en conservant l’esprit tactique du jeu. Sortie programmée pour 2022.

Enfin, le petit, ou disons le gros one more thing de la conférence a été présenté par Yves Guillemot lui-même, et ce n’est autre que Avatar, Frontiers of Pandora. Le jeu a été officialisé avec une première vidéo qui nous montre le moteur utilisé par le jeu, le Snowdrop Engine.

Il s’agira ici d’un monde ouvert et l’on incarnera un Na’vi en vue à la première personne qui va parcourir des endroits de Pandora encore jamais vus. On imagine donc que le jeu va s’éloigner un peu des films pour ne rien spoiler.

La grosse surprise, c’est aussi que ce jeu sortira plus vite que l’on aurait pu l’espérer. Avatar: Frontiers of Pandora devrait donc arriver dans le courant de l’année 2022, sans plus de précisions. On imagine que Ubisoft souhaite profiter de la sortie du second opus au cinéma pour surfer sur la hype, ce qui veut dire que le titre arriverait en fin d’année. Les précommandes ont déjà débuté pour le titre.

Voilà qui mettait un point final à cet Ubisoft Forward, où certains gros jeux attendus brillaient par leur absence, et où les fuites ont gâché les surprises. On retiendra tout de même l’annonce du jeu Avatar et de Mario + The Lapins Crétins, ainsi que la grosse présentation de gameplay pour Rainbow Six Extraction. Et vous, qu’avez-vous pensé du show ?