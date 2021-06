Aperçu Riders Republic – La formule best-of des sports extrêmes

Riders Republic a connu un développement un peu plus long qu’espéré, étant donné que le titre devait initialement sortir en février dernier. Mais ce temps supplémentaire à certainement permis aux équipes d’Ubisoft Annecy de peaufiner leur proposition, qui se veut être très riche, en mélangeant de nombreux sports extrêmes. Comme un Steep boosté aux hormones, Riders Republic a beaucoup de choses à offrir, et le prouve avec une nouvelle présentation.

Conditions d’aperçu : Nous avons pu assister à une présentation de gameplay en hands-off d’environ 15 minutes où l’on a pu voir plusieurs extraits qui détaillaient ce que l’on a pu voir dans le trailer diffusé à l’Ubisoft Forward.

Il y en a pour tous les goûts

La promesse de Riders Republic est évidemment alléchante. Au lieu de se concentrer sur un seul domaine, le jeu explore plusieurs sports qui offrent une diversité presque jamais vue, surtout pour un jeu de cet ampleur, avec un grand monde à découvrir et à explorer. Entre du vélocross, du snowboard, et même des parcours aériens en wingsuit, le titre veut satisfaire les envies, et pour celles et ceux qui pensaient que quantité ne rimaient pas avec qualité, Riders Republic semble mettre à mal ce proverbe.

Tous les types de gameplay semble être assez développés pour que l’on se dise que chaque discipline aurait pu avoir son jeu propre. La partie snowboard et ski rappellera évidemment Steep et ne sort pas vraiment des sentiers battus, mais le jeu offre tout plein de modes à découvrir pour ne jamais s’ennuyer, tout en offrant une dimension sociale très forte.

A partir d’un HUB central au milieu de la carte, de nombreux joueurs pourront se regrouper et se croiser pour comparer leurs skills dans des modes multijoueur. Le premier que l’on a pu voir opposait des équipes de plusieurs joueurs au sein d’une « arène », avec des tricks et des figures à effectuer sur les différentes plateformes pour marquer des points pour son camp. Plutôt que d’effectuer ses figures bêtement dans son coin, le jeu encore les joueurs à cibler certaines plateformes pour les capturer, façon capture de drapeaux, pour les mettre aux couleurs de l’équipe et marquer plus de points.

Sensations fortes garanties

Le deuxième mode semblait nettement plus amusant et consistait en une course géante regroupant des dizaines et des dizaines de joueurs (50 sur next-gen). La petite particularité de cette course est qu’elle prenait un peu la forme d’un « triathlon », en enchainant les sports sans aucun temps mort. On peut effectuer un parcours aérien avec jetpack pour retomber sur une piste enneigé avec un snowboard, le tout de façon seamless, sans arrêter la course.

Ce mode permet aussi de mettre en avant la sensation de vitesse que semble offrir le jeu, qui est particulièrement grisante. C’était notamment le cas lorsque l’on a pu voir du gameplay avec un jetpack, où on pouvait voir les personnages virevolter au creux des ravins à toute vitesse. Evidemment, cela s’accompagne de petits soucis techniques, comme un clipping bien prononcé, mais gageons que le jeu saur profiter de ces mois supplémentaires avant sa sortie pour corriger un peu cela.

Au moins, on a pas vraiment le temps de le remarquer lors des courses Redbull Rampage, où l’on dévale des pistes sinueuses sur notre vélo, le tout en vue à la première personne. Là aussi, les sensations semblent être au rendez-vous, et nul doute que les amateurs de cette pratique seront aux anges.

Et si vous avez besoin d’une petite pause, le jeu vous offrira des panoramas plutôt réussis à admirer. Riders Republic reste évidemment un jeu Ubisoft et emprunte tous les codes de l’éditeur, avec des points d’intérêt à trouver façon tours de Far Cry ou Assassin’s Creed, et des secrets à dénicher sur la map. On ne change pas les habitudes. Au moins, cela permet de pousser l’aspect social en cherchant ces points à plusieurs, et en se baladant à travers la carte en compagnie d’amis ou d’inconnus.

L’aspect personnalisation semble aussi être relativement poussé pour s’offrir toutes les folies, que ce soit dans les tenues vestimentaires ou dans les accessoires, puisque l’on a pu voir des véhicules loufoques comme un vélo charrette qui semblait être bien encombrant.