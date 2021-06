Far Cry 6 nous présente son Season Pass avec Vaas, Pagan et Joseph

Vous avez toujours rêvé de passer dans ‘autre camp dans Far Cry, afin d’incarner le grand méchant ? Far Cry 6 va exaucer votre souhait, du moins via son Season Pass. Ubisoft révèle aujourd’hui les futurs DLC du titre (qui ont fuité un peu plus tôt dans l’après-midi, pour changer), et on peut voir que l’on incarnera les grands vilains des trois derniers épisodes dans ces contenus supplémentaires.

D’abord une nouvelle scène poignante avec Anton Castillo

Ubisoft à d’abord mis sa star en avant avec une nouvelle scène intense entre Anton et son fils Diego à bord d’un bateau. On apprend ainsi qu’ils y aura une sorte de conflit entre eux deux étant donné que Diego semble aider le ou la protagoniste du jeu. La séquence se termine dans un capharnaüm obscure pour ne pas spoiler ce qui semble être un évènement clé du jeu.

Vaas est de retour, en quelque sorte

On peut donc voir qu’il sera possible de se glisser dans la peau de Vaas de Far Cry 3, Pagan de Far Cry 4 et enfin Joseph de Far Cry 5 pour jouer les tyrans le temps de quelques heures de jeux. Le season pass vous donnera également accès à Far Cry 3 Blood Dragon.

Far Cry 6 sera disponible dès le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.