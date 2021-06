Riders Republic sera disponible le 2 septembre, nouveau trailer à découvrir

Alors qu’il devait initialement sortir en février dernier, Riders Republic a eu droit à quelques mois de développement supplémentaires qui lui ont probablement fait du bien, et le jeu était prêt à se remontrer lors de l’Ubisoft Forward de cette année. Cette fois-ci, on a même le droit à une nouvelle date, en plus d’un long trailer.

Une grosse vidéo récap

C’est donc le 2 septembre prochain que vous pourrez dévaler les pistes de Riders Republic sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Mais vous aurez peut-être la chance d’y jouer un peu avant cela puisqu’une bêta aura lieu prochainement, et vous pouvez déjà vous inscrire à cette dernière sur le site officiel d’Ubisoft.

Ce nouveau trailer nous donner un aperçu de tout ce qu’il y aura à faire en jeu, avec différentes activités et des modes multijoueur différents, sans compter la possibilité d’explorer le monde à plusieurs en pratiquant plusieurs sports. On peut voir de nouvelles images concernant plusieurs modes, avec des descentes en vélo en vue à la première personnes, des grandes courses multisport à effectuer à 50 joueurs sur next-gen, et bien d’autres joyeusetés.

Rendez-vous donc le 2 septembre pour découvrir tout cela. D’ici là, notre aperçu du titre sera bientôt sur le site, étant donné que nous avons pu voir plusieurs extraits de gameplay supplémentaires sur le jeu.