Brawlhalla accueillera les Tortues Ninja le 16 juin

Brawlhalla continue d’enchaîner les invités comme son modèle Smash Bros. Et les nouveaux invités sont les Tortues Ninja qui ont également visité Smite l’an dernier.

Encore un épéiste ? Désolé,mauvais jeu…

Après Adventure Time ou même Kung-Fu Panda par exemple, c’est donc au tour de Raphael, Leonardo, Donatello et Michelangelo de rejoindre la mêlée. Et ils ne viennent pas seuls puisque Maître Splinter, Casey Jones, Shredder et le Foot Clan feront également une apparition sans être directement jouables.

Cette mise à jour apporte également un nouveau terrain, évidemment lié à nos quatre amateurs de pizza, ainsi qu’un nouveau mode, le Crew Battle, qui permet aux membres de deux équipes d’enchaîner les duels. Tout cela arrivera dès le 16 juin et permettra de patienter avant la sortie de TMNT Shredder’s Revenge.

Brawlhalla est un free-to-play disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, iOS et Android.