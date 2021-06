Rocksmith+ revient donner des cours de guitare

Rocksmith+ était l’une des annonces de cet Ubisoft Forward spécial E3 2021, et comme tout ce que touche Ubi, cela avait évidemment fuité un peu plus tôt via un mail envoyé un peu trop tôt par la marque Gibson à ses fans pour leur proposer de participer à la bêta fermée.

Wonderwall ou Seven Nation Army ?

Pour rappel, il s’agit d’un jeu de rythme à la Guitar Hero mais qui a pour particularité d’utiliser un vrai instrument, permettant ainsi de réellement apprendre à jouer de la guitare acoustique ou électrique ou de la basse.

Mais contrairement aux versions précédentes, plus forcément besoin du périphérique officiel puisqu’une app sur le téléphone suffit à capter le son de votre instrument pour plus de simplicité et surtout moins de câbles. Un autre changement concerne le modèle économique puisque Rocksmith+ sera un service d’abonnement.

En contrepartie, en plus du plus gros catalogue de musiques au lancement pour la série, cet épisode ajoutera de nouvelles chansons toutes les semaines. Un mode Atelier Rocksmith fait son apparition pour proposer ses propres arrangements pour les titres disponibles.

Des efforts supplémentaires ont été faits pour l’initiation des débutants avec des tutoriels vidéos ou la présence de forums pour demander des conseils à la communauté. Le jeu analyse également votre style pour voir quelles sont les techniques qui vous posent problème.

Mais les anciens seront surtout ravis de constater l’arrivée d’un mode réclamé depuis la première version du jeu, l’affichage de la tablature en plus de celles des cordes. En revanche, la nécessité de connexion Internet en permanence ou le fait qu’il y ait besoin d’un abonnement différent par plateforme devraient en irriter plus d’un.

Le lancement de Rocksmith+ est prévu pour cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PC, IOS et Android. Mais une bêta fermée aura lieu sur PC, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22 juillet pour les chanceux sélectionnés sur le site officiel.