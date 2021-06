Rainbow Six Extraction sortira le 16 septembre prochain sur PC, consoles et Stadia

Lors de l’Ubisoft Forward, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (anciennement Rainbow Six Quanrantine) s’est enfin laissé approcher plus en profondeur pour nous dévoiler le contexte autour de ce nouvel opus mais aussi du gameplay afin d’illustrer le tout.

Une menace alien pour ce nouveau Rainbow Six

On nous a tout d’abord présenté une longue cinématique où l’équipe Rainbow Six devait extraire Hibana (une personnage bien connu des joueurs de Rainbow Six Siege) dans une zone d’endiguement remplie d’aliens. Car oui, cette fois-ci la menace viendra de l’espace et cherchera à s’étendre avec des concentrations situées à New York, San Francisco, et en Alaska. L’une de vos tâches sera donc de stopper la propagation de ces êtres monstrueux appelés Archéens.

Avec une nouvelle équipe nommée REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), vous pourrez assembler une escouade parmi 18 agents Rainbow Six que ce soit en solo ou en coop jusqu’à trois joueurs. Chaque agent dispose d’armes et compétences spécifiques que vous pourrez améliorer via un système de progression unique à ce titre.

Sans un bruit ou presque

Rainbow Six Extraction reprendra évidemment les mécaniques de gameplay bien connues de la franchise pour les adapter à ces Archéens qui prendront plusieurs formes et qui seront en constante évolution. Il sera ainsi possible d’explorer 12 niveaux différents proposant des défis générés de manière procédurale. En cas d’échec, vos agents seront portés disparus.

Il sera donc souvent nécessaire de jouer la carte de l’infiltration et d’user de votre arsenal comme des mines ou des hologrammes pour distraire l’ennemi.

Rainbow Six Extraction sortira le 16 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia. Il proposera une édition standard à 69.99€ et une édition Deluxe à 89.99€ qui contiendra :

– Pack Touche Toxique (Uniforme et équipement « Touche toxique », skins d’arme « Touche toxique » et « Sauveur » et pendentifs « Brise-mâchoire » et « Ange gardien ».

– Pack Obscura (Skins d’arme « Noir Mat » et « Brouillage Azur » et Pendentifs « Censuré » et « Anagramme »)

– Pack Assaut React (Uniforme, équipement et skin « Spectre », pendentif « Mâchoire », 6 boosters d’expérience pour les événements de post-lancement et une réduction de -10% dans la boutique)

Les précommandes pour le jeu ouvriront très bientôt et si vous le faîtes, vous obtiendrez un pack « déclin orbital » proposant de nombreux cosmétiques.