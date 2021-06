Assassin’s Creed Valhalla présente son DLC Le Siège de Paris et annonce d’autres extensions

Assassin’s Creed Valhalla était évidemment présent lors du dernier Ubisoft Forward, comme Ubisoft nous l’avait promis. Le jeu est donc passé pour nous présenter les nouveautés à venir sur le jeu, tout en nous promettant d’autres contenus à venir dans le futur.

Des extensions, encore et toujours

Dès cet été, vous pourrez donc découvrir le DLC Le Siège de de Paris, qui montre ici quelques images inédites. On notera que l’on aura bientôt droit à de nouvelles armes comme des épées à une mains, mais aussi de nouvelles compétences et des ennemis inédits. On retrouvera également des missions d’infiltration de type « Boite noire » dans cette extension. Malheureusement, aucune date de sortie précise n’a été partagée pour ce contenu.

On sait en revanche qu’un mode Discovery Tour sera lancé cet automne et sera gratuit pour tous les possesseurs de Valhalla. On pourra donc incarner des gens lambdas durant l’époque des vikings pour en apprendre plus sur les lieux.

Ce n’est pas tout, puisque Ubisoft annonce que le support du jeu ne s’arrêtera pas après 2021. De nouveaux contenus verront le jour dès 2022, et on peut donc s’attendre à de nouveaux DLC.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre guide complet.