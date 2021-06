Rainbow Six Siege : Ubisoft nous parle cross-play et cross-progression

La franchise Tom Clancy est toujours au centre des attentions d’Ubisoft. Après la présentation de Rainbow Six Extraction, l’éditeur français nous a bien sûr parlé de ces autres titres, avec Breakpoint et Rainbow Six Siege. Ce dernier a confirmé l’arrivée du cross-play et de la cross-progression et nous donne rendez-vous pour son déploiement.

Bientôt sur PC, plus tard sur consoles

Alors que Rainbow Six Siege sera lancé sur Stadia le 30 juin prochain, il sera également disponible en cross-play et en cross-progression avec les joueurs PC et Amazon Luna. Pour les joueurs consoles, il faudra patienter encore un peu puisque le cross-play n’arrivera pas avant début 2022 entre PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera aussi possible d’y retrouver sa progression entre chacune des plateformes.

Dans la foulée, Ubisoft a aussi diffusé une nouvelle bande-annonce animée, pour présenter North Star, la prochaine saison, qui sera déployée le 14 juin. Celle-ci ajoutera un nouveau gadget, des armes et toutes les nouveautés que les joueurs ont l’habitude.