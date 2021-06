Ubisoft dévoile son jeu Avatar: Frontiers of Pandora en vidéo, qui sortira en 2022

Grosse surprise du côté de l’Ubisoft Forward. On ne l’attendait pas, étant donné que le projet n’avait rien montré jusqu’ici, mais le jeu Avatar développé par Massive Entertainment s’est montré pour la toute première fois avec une vidéo in-engine, illustrant les capacités du moteur Snowdrop.

Des premières images époustouflantes

On a donc un bon aperçu de la puissance du moteur Snowdrop avec ces quelques images, qui nous présentent l’univers de Avatar: Frontiers of Pandora. On ne s’attendait pas à voir le jeu dès maintenant, et pourtant, le développement semble bien avancé car on a même eu droit à une fenêtre de sortie.

Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible sur PC, PS5, Xbox One, Amazon Luna et Google Stadia dès 2022. On imagine que le projet est davantage situé dans la fin de l’année, mais on notera que les précommandes ont déjà commencé sur l’Ubisoft Store. Pour rappel, il s’agit d’un jeu en monde ouvert qui permettra d’explorer Pandora, notamment les des territoires de l’Ouest, et ce en incarnant un Na’vi en vue à la première personne.

Bien entendu, avec la période particulière que traverse le monde et les nombreux reports annoncés par Ubisoft ces derniers temps, on est pas à l’abri que le titre sorte plus tard que cela, mais on peut déjà ajouter cet Avatar: Frontiers of Pandora à nos attendes pour 2022.