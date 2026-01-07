Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe
Rédigé par Jordan
La crise chez Ubisoft n’est pas encore totalement terminée et l’éditeur français continue sa restructuration. Ce qui veut dire que les licenciements sont toujours d’actualité, et aujourd’hui, c’est Ubisoft Halifax qui en fait les frais. Le studio derrière Rainbow Six Mobile (en support d’Ubisoft Montréal) et Assassin’s Creed Rebellion (un autre jeu mobile) est la dernière victime en date des changements opérés par la famille Guillemot, puisque sa fermeture vient d’être annoncée, laissant 71 personnes sur le carreau.
Un timing qui interroge forcément
Si, dans son communiqué, Ubisoft indique que la fermeture de son studio à Halifax est motivée par l’envie de « rationaliser ses opérations, d’améliorer son efficacité et de réduire ses coûts », impossible de ne pas faire le lien (direct ou non) avec une autre actualité qui a concerné le studio ces derniers jours : la syndicalisation de 61 employés de ce studio d’Halifax le mois dernier, qui constituait le premier syndicat nord-américain pour Ubisoft.
Voir Ubisoft fermer ce studio seulement quelques jours après cette annonce est forcément suspect. Mais l’éditeur se gardera évidemment de dire que le syndicat pourrait être l’une des raisons derrière cette décision, d’autant plus que Halifax était sans doute l’une des équipes les plus sujettes à des réductions de budget, au même titre que RedLynx. Tout de même, le timing interroge. Une histoire qui rappelle malgré tout (de loin) celle des employés de Rockstar licenciés il y a peu, alors que ces derniers se préparaient à se syndiquer. Ce sont donc maintenant 71 postes qui sont supprimés, 71 de plus parmi une longue liste au sein d’Ubisoft durant ces deux dernières années.
