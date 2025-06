Two Point Hospital est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store

Le jeu gratuit à ne pas manquer cette semaine

Pour le titre gratuit de la semaine, Epic Games ne se moque pas de vous. Two Point Hospital est un jeu de gestion particulièrement apprécié qui a récemment eu droit à deux suites, Two Point Campus et Two Point Museum, ce dernier étant tout récent.

Dans ce premier épisode, vous devrez bâtir votre propre hôpital tout en gérant votre personnel, et surtout vos patients. Car en plus d’arranger les différentes salles de soins et autres salles d’attente, vous devrez également investir dans la technologie pour trouver comment guérir certains malades, avec toujours plus de nouveaux défis à relever pour tenter de gérer correctement un établissement qui sera à la pointe du monde médical.

Vous pouvez dès à présent récupérer Two Point Hospital gratuitement en vous rendant sur l’Epic Games Store. Vous avez jusqu’au 19 juin à 17 heures pour le faire, en sachant que ce sera au tour de l’excellent The Operator d’être offert par la suite.