Two Point Hospital : Une JUMBO Edition va débarquer en mars sur consoles

Voilà plus de deux ans que Two Point Studios et Sega vous laissent vous occuper de toutes sortes de maladies et de problèmes de personnel ou de mobilier dans Two Point Hospital. Depuis, le titre ô combien sympathique s’est étoffé en contenu, et c’est en toute logique que nous apprenons aujourd’hui que celui-ci va bientôt ressortir sous une nouvelle version.

Un package disponible uniquement sur consoles

Appelée JUMBO Edition, cette version comprend donc tout le contenu additionnel sorti jusqu’ici, à savoir les extentions « Bigfoot », « Pebberley Island », « Rencontre du Troisième Type » et « Off The Grid », ce qui est un avantage par rapport à Two Point Hospital : Console Edition qui ne contient quant à elle que les deux premières.

À cela s’ajoutent deux packs d’objets, avec l’un centré sur l’Art et l’autre davantage penché rétro, pour ajuster plus en détail la déco, ainsi que le contenu d’une mise à jour gratuite. Celle-ci ajoute des niveaux bonus, corrige quelques bugs et introduit la possibilité de concevoir des modèles de salles, afin de les réutiliser plus rapidement et facilement.

Two Point Hospital: JUMBO Edition, c’est donc une mouture regroupant tout un lot de maladies, objets et hôpitaux supplémentaires qui se rendra disponible à la vente le 5 mars sur Nintendo Switch et PlayStation 4 en physique et dématérialisé au prix de 39,99€, et uniquement au format numérique du côté de la Xbox One.

Bien entendu, les deux dernières versions citées sont rétrocompatibles sur new gen et les possesseurs de la Console Edition hériteront également de la mise à jour gratuite. L’upgrade payant vers la JUMBO Edition leur sera d’ailleurs rendu possible, même si les extensions demeurent de toute façon disponibles à l’unité.