Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Two Point Hospital. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Bill-an de santé positif

Obtenez tous les trophées de Two Point Hospital

Obtenez tous les trophées de Two Point Hospital

Guérissez 1 patient

Guérissez 1 patient

Guérissez 1 000 patients

Guérissez 1 000 patients

Formez un Chercheur extraordinaire

Formez un Chercheur extraordinaire

Formez un Psychiatre extraordinaire

Formez un Psychiatre extraordinaire

Formez un Chirurgien extraordinaire

Formez un Chirurgien extraordinaire

Terminez 50 projets de recherche

Terminez 50 projets de recherche

Lancez 50 campagnes de marketing

Lancez 50 campagnes de marketing

Améliorez 25 machines

Améliorez 25 machines

Capturez 100 fantômes

Capturez 100 fantômes

Gagnez 15 étoiles d’or

Gagnez 15 étoiles d'or

Gagnez 30 étoiles d’or

Gagnez 30 étoiles d'or

Gagnez 45 étoiles d’or

Gagnez 45 étoiles d'or

Atteignez une valeur d’organisation de 50 000 000 $

Atteignez une valeur d'organisation de 50 000 000 $

Accumulez 10 000 Kudosh

Accumulez 10 000 Kudosh

Possédez un hôpital niveau 10

Possédez un hôpital niveau 10

Possédez un hôpital niveau 20

Possédez un hôpital niveau 20

Remportez tous les prix annuels avec un même hôpital

Remportez tous les prix annuels avec un même hôpital

Abattez 1 monobête

Abattez 1 monobête

Abattez 10 monobêtes à la suite sans manquer de tir

Abattez 10 monobêtes à la suite sans manquer de tir

Blessez quelqu’un avec l’explosion d’une machine

Blessez quelqu'un avec l'explosion d'une machine

Obtenez 1 étoile à chaque hôpital des Montagnes Pointues

Obtenez 1 étoile à chaque hôpital des Montagnes Pointues

Obtenez 54 étoiles d’or

Obtenez 54 étoiles d'or

Complétez le projet de recherche « Cheesy Gubbins extra fromage » à Swelbard

Complétez le projet de recherche « Cheesy Gubbins extra fromage » à Swelbard

Possédez une Clinique super-lux de niveu 5 à l’hotel Underlook

Possédez une Clinique super-lux de niveu 5 à l'hotel Underlook

Bartholomew F. Yeti en perd ses chaussettes

Bartholomew F. Yeti en perd ses chaussettes

Obtenez des guérisons en série à la Montagne sans haut

Obtenez des guérisons en série à la Montagne sans haut

Gagnez 63 étoiles d’or

Gagnez 63 étoiles d'or

Gagnez 1 étoile pour chaque hôpital de l’Île de Pebberley

Gagnez 1 étoile pour chaque hôpital de l'Île de Pebberley

Terminez l’épidémie 42 à la Montagne sans haut

Terminez l'épidémie 42 à la Montagne sans haut

Débloquez tous les terrains dans Jungle ancestrale

