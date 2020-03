Two Point Hospital : la sortie du DLC Off The Grid repoussée

Initialement prévu pour sortir le 18 mars, le DLC écolo Off The Grid (traduisez «En pleine nature») débarquera finalement une semaine plus tard sur PC soit le 25 mars. Cette extension ne sera disponible que sur Steam, les versions consoles devront attendre encore un peu ! Par ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre test sur la version Switch de Two Point Hospital, qui avait fait mouche au sein de notre rédaction.

Vous reprendriez bien un peu de verdure ?

Alors que ce DLC subissait une bêta-test fermée depuis quelques temps pour faire remonter des éventuels bugs, l’équipe de développement Two Point Studios s’est exprimé sur ce report, en évoquant notamment un crash qui aurait été la raison de celui-ci :

Donc, qu’est-ce qu’il s’est passé ? […] Bonne question ! En fait, nous avons mis à jour le jeu, que nous avons envoyé à nos supers bêta testeurs […] Tout se passait à merveille. Jusqu’à ce qu’un événement malheureux arrive un soir, lorsque nos testeurs ont trouvé un bug important en jeu. […] Notre équipe de développement a trouvé la cause de ce bug et est en train de le réparer, nous avons juste besoin d’un peu plus de temps pour être sûr que ce problème n’affecte aucun des joueurs.

Pour rappel, ce DLC «En pleine nature» est proposé au prix de 8€ sur Steam et nécessite bien entendu le jeu de base pour pouvoir fonctionner. La réduction de 10% sur le prix de base est prolongée jusqu’au 1er avril. Un kit d’objets sera également disponible à l’achat au prix de 3,99€ et proposera 30 objets exclusifs.

Cette extension apportera notamment de nouvelles maladies comme la cervelle de lapin ou la main verte, mais également de nouveaux hôpitaux où l’écologie sera au cœur de votre établissement de santé. Reste à savoir quand ce DLC débarquera sur consoles.

Pour rappel, Two Point Hospital est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.