Two Point Hospital : notre avis sur la version Switch

Sorti initialement sur PC le 30 août 2018, Two Point Hospital a refait parler de lui tout récemment en proposant un portage sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, fraîchement sorti ce jour. Enfilez votre plus belle blouse, mettez-vous un stéthoscope autour du cou et enchaînez les consultations !

Two Point Hospital, c’est quoi ?

Imaginez la série Grey’s Anatomy, mixée avec les Sims, le tout avec des maladies complètement loufoques et une grosse touche d’humour, et vous obtenez un jeu de gestion plutôt original : Two Point Hospital. Dans la lignée d’un Theme Hospital, avec quelques grosses différences malgré tout, Two Point Hospital vous plonge dans la peau d’un directeur d’hôpital.

N’ayez crainte, même si sur le papier, la gestion d’un établissement de santé semble barbante, vous allez vite voir que l’expérience est bien plus fun que prévue. Exit les maladies conventionnelles, ici pas de cancer ou autre maladie sérieuse, vous allez devoir soigner des patients atteints de diarrhées verbales ou de fuites de cerveau. Une grosse touche d’humour, qui est la bienvenue lorsque l’on touche à un thème aussi sensible que la santé.

Afin que votre tout nouvel hôpital devienne un fleuron mondial dans son domaine, il va falloir mettre toutes les chances de votre côté afin de soigner au mieux les patients que vous allez accueillir. Pour cela, vous aurez la main sur la totalité de votre hôpital. Créez-le à votre image, soyez malin et efficace et gérez au mieux vos équipes de médecins, d’infirmiers et d’assistants en tout genre.

Un peu comme dans Les Sims, mais dans une moindre mesure, vous devrez faire attention aux besoins de votre personnel. Bien que ces besoins soient limités à la fatigue et la soif, faites attention à ne pas les surexploiter sous peine de voir votre établissement obtenir une mauvaise réputation.

En bref, Two Point Hospital se classe parmi les jeux de gestion accessibles à tous, ne se prenant pas au sérieux et complètement loufoque. Notre test complet de la version PC est disponible depuis sa sortie en 2018. Mais qu’en est-il du portage sur consoles, et plus précisément sur Nintendo Switch ?

Qu’en est-il de la version Nintendo Switch ?

Le test ayant déjà été effectué sur la version PC, cette section aura essentiellement pour but de vous donner l’avis de la rédaction d’ActuGaming sur le portage console, et plus précisément sur Nintendo Switch. Il nous a semblé important de choisir la console Nintendo pour s’y essayer, l’aspect portable étant un réel atout pour Two Point Hospital.

Commençons dans un premier temps par le côté graphique. Le jeu de gestion de Two Point Studios ne semble pas être gourmand en ressources, au vu des graphismes relativement simples et au peu de détails. Mais détrompez-vous, des détails, le jeu en est truffé ! Il suffit de zoomer un petit peu pour les apercevoir. Malgré quelques ralentissements, notamment en cours de sauvegarde, Two Point Hospital reste fluide sur Nintendo Switch.

Gros point fort pour Two Point Hospital sur Nintendo Switch : pouvoir jouer en mode portable. Exit les jeux complexes à jouer en mode portable comme Overwatch ou Fortnite, ici, un jeu de gestion de ce type se prête extrêmement bien au jeu portable. Pouvoir y jouer n’importe où, dans vos transports jusque sous votre couette est un réel point fort ! De plus, les commandes sont relativement simples et la prise en main est facilitée dès le début.

Petit bémol sur l’action de choisir un de vos personnages en particulier : le côté joystick manque clairement de précision, comparé à la souris. Et lorsque vous décidez de remettre un docteur à son poste, vous risquez de vous énerver quelques secondes avant de réussir à l’attraper.

En bref, malgré ce petit défaut, Two Point Hospital est clairement le bienvenu sur console, et encore plus sur Nintendo Switch. Affiché à un prix de 39,99 € chez la plupart des revendeurs habituels, Two Point Hospital reste relativement accessible, compte tenu de la qualité du titre et de sa durée de vie !

Pour rappel, Two Point Hospital est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.