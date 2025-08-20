Triangle Strategy débarque par surprise sur PlayStation 5 et Xbox Series

Square Enix embrasse définitivement le multiplateforme

Lorsque le RPG s’est offert un portage sur les casques Meta Quest, il était facile de penser que plus rien ne l’empêchait de sortir sur d’autres machines. Square Enix confirme cela aujourd’hui avec des portages PS5 et Xbox Series de Triangle Strategy, qui ne vont pas trop nous faire attendre puisqu’ils sont disponibles dès maintenant sur le PlayStation Store ainsi que sur le Xbox Store. Et pour celles et ceux qui se demandent : non, pas de sortie Game Pass en vue pour le moment.

Triangle Strategy est un RPG qui repose sur une esthétique HD-2D et nous fait suivre l’histoire parfois tragique de plusieurs personnages sur le continent de Norzélia, lieu de nombreuses machinations politiques vous obligeant à effectuer des choix que vous serez parfois amenés à regretter.

