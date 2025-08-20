Triangle Strategy débarque par surprise sur PlayStation 5 et Xbox Series
Rédigé par Jordan
Développer des exclusivités pour une console, ce n’est définitivement plus le credo de Square Enix. L’éditeur japonais a bien compris que l’avenir résidait dans le multiplateforme, et ne va donc pas se gêner pour multiplier les portages afin de maximiser les rendements. Le prochain jeu à en bénéficier est Triangle Strategy, un RPG sorti en 2022, d’abord sur Switch avant d’arriver sur PC, et qui trouve aujourd’hui le chemin des consoles PlayStation et Xbox.
Square Enix embrasse définitivement le multiplateforme
Lorsque le RPG s’est offert un portage sur les casques Meta Quest, il était facile de penser que plus rien ne l’empêchait de sortir sur d’autres machines. Square Enix confirme cela aujourd’hui avec des portages PS5 et Xbox Series de Triangle Strategy, qui ne vont pas trop nous faire attendre puisqu’ils sont disponibles dès maintenant sur le PlayStation Store ainsi que sur le Xbox Store. Et pour celles et ceux qui se demandent : non, pas de sortie Game Pass en vue pour le moment.
Triangle Strategy est un RPG qui repose sur une esthétique HD-2D et nous fait suivre l’histoire parfois tragique de plusieurs personnages sur le continent de Norzélia, lieu de nombreuses machinations politiques vous obligeant à effectuer des choix que vous serez parfois amenés à regretter.
Pour en savoir un peu plus sur ce Triangle Strategy, n’hésitez pas à relire notre test de l’époque de la version Switch du RPG.
