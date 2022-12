Triangle Strategy atteint le million d’exemplaires écoulés dans le monde

Voici un beau cadeau de noël pour le studio Artdink qui nous a livré l’un des meilleurs Tactical RPG de l’année avec Triangle Strategy. L’éditeur Square Enix annonce fièrement avoir atteint un nombre symbolique en ce qui concerne les ventes du jeu.

Une Strategy qui paye

Disponible sur Nintendo Switch depuis le 4 mars dernier et sur PC depuis le 14 Octobre dernier, Triangle Strategy s’offre une excellente première année avec un million d’exemplaires vendus (unités distribuées et ventes en dématérialisé). Rappelons que Square Enix avait déjà communiqué en mars dernier à ce sujet avec 800 000 exemplaires écoulés sur Switch.

Après un simple calcul, on constate donc que la version PC a eu beaucoup moins de succès, mais il faut tout de même saluer une belle performance pour une toute nouvelle licence dans le domaine du Tactical RPG (un sous-genre du jeu de rôle qui parle à un public moins large par rapport aux autres).

L’équipe de Tomoya Asano (Octopath Traveler et Bravely Default) peut donc être fier d’autant qu’il a été très bien reçu par les joueurs et la presse. Pour en savoir plus, nous avons renvoyons à notre test de la version Switch.

On espère en tout cas que cela donnera lieu à une suite ou bien à une nouvelle pépite dans cette lignée.