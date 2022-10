Triangle Strategy est disponible dès aujourd’hui sur Steam

Suite à l’annonce que nous avons reçu mi-septembre, Triangle Startegy fait désormais irruption sur le marché PC avec une arrivée Steam marquée pour aujourd’hui même. En effet, bien que le jeu fut d’abord une exclusivité sur la console de Nintendo depuis mars dernier, il ne faisait aucun doute que ce dernier allait être officialisé sur PC à l’instar d’autres jeux de Square Enix comme Octopath Traveler.

Le J-RPG au ton mature ouvert au public PC

Pour rappel, Triangle Strategy nous emmène au continent de Norzélia où trois grandes puissances prévalent et instaurent, via un équilibre des forces, une paix entre les différents peuples. Malheureusement, cette cohésion va éclater et c’est à cet instant que l’aventure du joueur va débuter.

Le jeu présente un ton plutôt mature et sombre pour son genre. En effet, l’univers du titre se voit entremêler guerres, conflits politiques, trahisons et bien d’autres péripéties. Bien évidemment, pour faire face à tous ces défis, le protagoniste sera accompagné de plusieurs personnages possédant leurs propres histoires.

Après de bonnes ventes sur Switch, nous allons pouvoir observer si le titre arrive également à se démarquer sur PC. N’hésitez pas à consulter notre test écrit ici ou notre test vidéo à ce lien afin de vous faire un premier avis sur celui-ci.