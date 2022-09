Triangle Strategy annonce son arrivée sur PC pour le mois d’octobre

Même si l’année est chargée en titres de qualité, Triangle Strategy ne s’est pas fait oublier. tant il avait réussi à surprendre et à marquer les esprits de celles et ceux ayant découvert cette nouvelle licence. Le titre est sorti en début d’année en exclusivité sur Nintendo Switch, mais à l’image de d’autres jeux Square Enix, il n’était qu’une exclusivité temporaire pour la console de Nintendo. On apprend aujourd’hui que le jeu va prochainement débarquer sur PC, nouvelle bande-annonce à l’appui.

Une sortie Steam pour le mois prochain

Triangle Strategy prépare sa sortie sur PC et Square Enix nous informe que son RPG tactique arrivera sur Steam le 13 octobre prochain. Cette version PC nous est présentée ici dans un tout nouveau trailer, et les précommandes ont démarré sur la page Steam du jeu.

On notera que le jeu est aussi vendu en bundle avec Various Daylife, un autre jeu de Square Enix annoncé lors du dernier Nintendo Direct, à un prix très avantageux si les deux titres vous font de l’oeil, avec deux artbooks numériques pour les deux jeux en bonus.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Triangle Strategy, n’hésitez pas à consulter notre test de la version Switch.