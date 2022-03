Triangle Strategy s’est écoulé à 800 000 exemplaires dans le monde (distributions + ventes en dématérialisé)

Parmi la myriade de jeux Square Enix sortis récemment, Triangle Strategy semble tirer son épingle du jeu avec un titre ayant conquis les curieux souhaitant un nouveau JRPG tactique sur Switch dans la lignée d’illustres modèles. Les chiffres donnés aujourd’hui vont en tout cas dans ce sens.

La stratégie Asano semble payer

Le compte twitter officiel de Triangle Strategy nous annonce en effet que 800 000 exemplaires se sont écoulés dans le monde (dont 200 000 au Japon et en Asie). Il faut cependant nuancer un tout petit peu ce chiffre puisqu’on nous précise bien qu’il s’agit d’une addition des jeux écoulés en version physique et de ceux vendus directement en dématérialisé.

Pour célébrer cette bonne nouvelle, nous avons droit à une magnifique illustration de Naoki Ikushima. Pour rappel, le RPG Tactique est développé par l’équipe de Tomoya Asano que l’on connait principalement pour Octopath Traveler et Bravely Default. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une performance très honorable pour une toute nouvelle licence uniquement disponible sur Switch. Il faut dire que les critiques et les joueurs ne tarissent pas d’éloges à son sujet. Des qualités que nous avons nous-même détaillé dans notre test du titre.

A titre de comparaison, le dernier titre en date avant celui-ci, Bravely Defaut 2, s’est écoulé à 950 000 exemplaires en 6 mois uniquement sur Switch avant de passer le cap des 1 millions peu de temps après le portage sur PC. On espère donc une suite dans la même veine prochainement. Cela fait au moins une belle victoire pour Square Enix qui a eu un mois assez compliqué avec le système économique controversé de Chocobo GP et les retours de Babylon’s Fall (nous mettons de côté Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin qui est définitivement inclassable).

Triangle Strategy est disponible sur Nintendo Switch.