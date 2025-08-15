Neo Berlin 2087 : L’action-RPG cyberpunk en vue à la première et troisième personne dévoile de nouvelles images

Un peu de Max Payne, un peu de Deus Ex…

Initialement présenté sous le (terrible) nom de Shadow of Conspiracy: Section 2, Neo Berlin 2087 est un action-RPG prenant place dans un monde marqué par l’influence cyberpunk, et qui a la particularité d’être jouable en vue à la première et en vue à la troisième personne, dans un mélange unique.

On y suit les aventures de Nolan, un détective au passé tourmenté, qui doit retrouver au plus vite Natalie, fille du commissaire local, avec qui il devra aussi faire équipe pour affronter une certaine menace. Cette nouvelle bande-annonce s’attarde sur deux nouveaux personnages importants que sont Bryan et Phoenix, tandis que l’on découvre quelques images de gameplay supplémentaires. De quoi nous montrer que la réalisation a l’air d’être de haute volée, mais on se méfiera toujours de ce genre de présentation très montée, encore plus avec la jurisprudence MindsEye.

Malgré cette présentation, le jeu de Elysium Game Studio n’a pas précisé quelle date de sortie il visait. Le studio peu néanmoins dire que ce Neo Berlin 2087 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.