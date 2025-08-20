Un premier trailer de gameplay pour Styx : Blades of Greed

On me voit on m’voit plus

Le malicieux gobelin Styx est de retour. Enfin, il sera de retour cet automne pour être précis. Dans cette nouvelle aventure intitulée Styx : Blades of Greed, notre ami aux oreilles pointues aura la lourde tâche de trouver le Quartz, un artefact magique aussi puissant que recherché.

Mais pas question de foncer dans le tas : les Styx sont des d’infiltration pur jus, et il faudra avancer prudemment, éliminer les gêneurs sans être vu et exploiter l’environnement. Du mobilier à la verticalité, en passant par la lumière, tout doit être utilisé pour atteindre son objectif et progresser à travers les niveaux. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions eu droit qu’à une bande-annonce classique, le gameplay et ses potentielles évolutions nous étant de fait cachés.

Grâce au Future Games Show, nous avons enfin eu un aperçu de ce que Styx pourra faire pour s’emparer du Quartz. Bien évidemment, une bonne infiltration commence par un repérage en règle. Ceci fait, il sera possible de contourner les gardes, de les attirer dans un piège et de leur trancher la jugulaire en les prenant par-derrière. C’est cruel, mais c’est ainsi. Styx n’est pas là pour jouer au héros.

Des capacités permettront de s’approcher sans être vu, puis de déclencher une attaque meurtrière au moment le plus opportun. Il sera également possible de lancer des potions donnant temporairement naissance à un minion gobelin, tout à fait capable d’attraper un ennemi s’approchant un peu trop d’une armoire vide. Vous en voulez plus ? Très bien : vous pourrez manipuler l’esprit de certains gardes afin de les conduire à une mort certaine. Et ce n’est là qu’un aperçu du panel qui sera mis à disposition des joueurs.

L’exploration se veut plus verticale que jamais, et Styx pourra se servir d’une para-voile que même Link ne renierait pas. Par-dessus tout, Cyanide affiche de nouvelles ambitions en termes de mise en scène et de réalisation. Si rien de ce que nous avons vu ne semble révolutionnaire, l’équipe promet un jeu soigné, offrant assez de nouveautés pour justifier un nouvel épisode qui saura séduire les fans comme les nouveaux venus. Attention tout de même, car l’exigence ne semble pas avoir été revue à la baisse.

Styx: Blades of Greed sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.