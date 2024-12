Le studio Deck Nine confirme de nouveaux licenciements après la sortie de Life is Strange: Double Exposure

Deck Nine Games n’a pas attendu la sortie de Life is Strange: Double Exposure pour montrer des signes inquiétants concernant la bonne tenue du studio. Plus tôt dans l’année, une enquête d’IGN révélait la présence d’un certain climat toxique au sein du studio, en plus d’un crunch qui venait épuiser les équipes. Plusieurs licenciements avaient été rendus publics quelques semaines auparavant, montrant ainsi la fragilité de l’entreprise. Maintenant que Life is Strange: Double Exposure est disponible, l’heure du bilan a sonné et sans surprise, il n’est pas très joyeux.