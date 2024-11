Life is Strange: Double Exposure sortira sur Switch dès demain le 19 novembre, mais la version physique attendra 2025

Une sortie en deux temps sur Switch

Square Enix aurait pu attendre un mois de plus afin d’offrir une sortie en simultanée pour son jeu, puisque la version Switch de Life is Strange: Double Exposure est désormais prévue pour demain, c’est-à-dire le 19 novembre. Enfin… presque.

Il ne s’agit là que de la date de sortie de la version numérique du jeu, puisque la version physique aura quant à elle un peu plus de retard. Elle n’arrivera pas avant 2025, et plus précisément le 28 janvier prochain. Pas de Life is Strange: Double Exposure version Switch à poser au pied du sapin donc, ce qui aurait pourtant aidé le titre à se vendre plus facilement.

En attendant, Life is Strange: Double Exposure est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et si vous souhaitez savoir si le retour de Max vaut le coup ou non, vous pouvez vous référer à notre test complet.