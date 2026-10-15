Total War: Shogun 2 Complete Edition va être temporairement retiré de la vente à cause de bugs et d’un usage douteux de l’IA

La supercherie n’a pas pris longtemps

Le cas Total War: Shogun 2 Complete Edition est loin d’être le seul. Le remake Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des Templiers: Reforged, sorti en 2024, a fait partie de ces jeux qui ont tenté l’expérience du « upscale IA ». Et au départ vanté par Charles Cecil, créateur originel de la licence, et toujours aux affaires d’ailleurs, celui-ci s’est rendu compte après coup que cela a surtout été une perte de temps et d’argent, même si tout n’était pas à jeter non plus.

Mais à la décharge de Revolution Software, le travail global, et surtout humain, a été tel que le rendu final fut satisfaisant. Là, Total War: Shogun 2 Complete Edition semble avoir eu comme traitement le minimum syndical. Des personnages qui ont par moments six doigts, des bugs déjà présents dans la version de 2011 et toujours là, et cette même version retirée des stores pour laisser la place à ce remaster, c’en est trop pour le public qui n’a pas hésité à fustiger ce dernier.

Frappé d’une appréciation extrêmement négative sur Steam sur plus de 3 000 évaluations, le jeu va donc être retiré des différentes plateformes disponibles le temps de régler les choses, deux jours seulement après sa sortie. SEGA et Creative Assembly ont effectué cette annonce à travers un communiqué, en commençant par concéder ces erreurs après avoir bien pris connaissance de la grogne. Le retour (temporaire ?) du jeu original est même annoncé :

« Nous travaillons avec les plateformes de distribution pour retirer temporairement de la vente le jeu et rétablir la version originale, le temps d’enquêter sur ces problèmes. Les personnes possédant déjà le jeu auront toujours accès au jeu pour y jouer. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire de développement pour établir la cause de ces problèmes, apporter des améliorations et s’assurer que Shogun 2 – Complete Edition atteigne les standards de qualité que les joueurs attendent d’un Total War ».

Ce cas a de quoi laisser pantois. Les responsables se sont-ils dit que tout passerait comme une lettre à la poste ? Résultat, les joueuses et joueurs se sont surtout sentis légitimement pris pour des jambons, et tout le monde est finalement perdant, jusqu’à ce que les correctifs soient appliqués et le jeu de nouveau proposé à la vente.

Total War: Shogun 2 Complete Edition était et redeviendra disponible sur PC via Steam, Epic et Microsoft Store.