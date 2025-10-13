Un jeu de combat Avatar: Le Dernier Maître de l’Air va voir le jour en 2026 sur consoles et PC

Des visuels 2D qui rendent hommage à la série

Aang, Korra et compagnie sont prêts à se mettre sur la tronche dans Avatar Legends: The Fighting Game, qui est donc un jeu de combat en 1 vs 1 en 2D qui aura au moins le mérite de rendre un hommage vibrant aux visuels de la série grâce à une animation 2D qui rappelle le dessin animé. Le tout est plutôt fidèle, mais reste à voir comment cela se jouera manette en mains. On découvre aujourd’hui une première vidéo du jeu, qui a déjà ouvert sa page Steam.

On retrouvera ici 12 personnages jouables, dont Aang, Korra et Zuko que l’on voit ici en action, tandis que Katara, Sokka, Toph et Azula ont également été confirmés. D’autres étant évidemment prévus en tant que DLC via un système de saisons. On nous promet aussi du cross-play, la présence d’un système de personnages de soutien, un mode Histoire avec un récit inédit, et d’autres surprises qui seront révélées plus tard.

Avatar Legends: The Fighting Game est pour l’instant prévu pour une sortie à l’été 2026, sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.