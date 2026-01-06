Amazon révèle le casting complet de sa série Tomb Raider avec Sophie Turner et Sigourney Weaver

Les rôles principaux se dévoilent

Le plus gros nom à retenir de ce casting de la série Tomb Raider est bien celui de Sigourney Weaver. La présence de l’actrice d’Alien avait déjà été confirmée il y a quelques semaines, mais impossible de faire l’impasse sur elle aujourd’hui si l’on s’attarde sur le casting du show. Deuxième nom très important dans la liste, celui de Jason Isaacs (vous savez, Lucius Malefoy), qui est lui aussi une recrue de choix. Voici le casting de cette série Tomb Raider, sans compter Sophie Turner :

Martin Bobb-Semple dans le rôle de Zip : Le spécialiste technique qui aide Lara dans ses aventures

: Le spécialiste technique qui aide Lara dans ses aventures Sigourney Weaver dans le rôle d’Evelyn Wallis : Une femme mystérieuse qui cherche à exploiter les compétences de Lara

: Une femme mystérieuse qui cherche à exploiter les compétences de Lara Jason Isaacs dans le rôle d’Atlas DeMornay : L’oncle de Lara

: L’oncle de Lara Jack Bannon dans le rôle de Gerry : Le pilote personnel de Lara

: Le pilote personnel de Lara John Heffernan dans le rôle de David : Un agent du gouvernement qui se retrouve embarqué malgré lui dans les aventures de Lara

: Un agent du gouvernement qui se retrouve embarqué malgré lui dans les aventures de Lara Bill Paterson dans le rôle de Winston : Le majordorme de la famille Croft

: Le majordorme de la famille Croft Paterson Joseph dans le rôle Thomas Warner : Un agent du gouvernement en charge d’une situation peu commune

: Un agent du gouvernement en charge d’une situation peu commune Sasha Luss dans le rôle de Sasha : Une nouvelle rivale pour Lara

: Une nouvelle rivale pour Lara Juliette Motamed dans le rôle de Georgia : Une employée du British Museum

: Une employée du British Museum Celia Imrie dans le rôle de Francine : Travaille au British Museum à un poste important, qui est celui de sécuriser des fonds

: Travaille au British Museum à un poste important, qui est celui de sécuriser des fonds August Wittgenstein dans le rôle de Lukas : Un autre aventurier qui a noué des liens avec Lara

Du beau monde pour cette série dont aucune date de diffusion n’a été partagée pour le moment. Pour rappel, elle sera disponible sur le service Prime Vidéo d’Amazon en temps voulu.