Tomb Raider IV-VI Remastered : De l’intelligence artificielle aurait été utilisée pour simuler la voix de Lara Croft

Avant-garde : Nous tenons à apporter une nuance sur le contenu de cet article eu égard des ayant-droits propriétaires de la licence Tomb Raider et de son utilisation mandatée. À date, aucune réaction officielle n’a été émise par Crystal Dynamics, Embracer Group, Saber Interactive ou encore Aspyr sur ce « scandale » en pleine floraison ces derniers jours. C’est pour cela que nous utiliserons le conditionnel dans la suite de cet article.

La malédiction de L’Ange des Ténèbres

Il y a 22 ans sortait sur PC et PlayStation 2, Tomb Raider : L’Ange des Ténèbres, le sixième opus de la saga à succès mettant en scène l’archéologue britannique la plus connue de nos jours, Lara Croft. Un opus qui marquera la fin de l’ère Core Design avant une mise en pause forcée de la licence et son retour sous l’égide de Crystal Dynamics par la suite. Bugs outrancieux, gameplay loin d’être au point, L’Ange des Ténèbres est considéré comme l’ombre de la saga depuis sa sortie, une ombre dont on ne parvient pas facilement à se défaire.

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis 18 mois, deux compilations reprenant les six premiers jeux de la licence ont été commercialisées, toutes deux développées par Aspyr, mandaté par Crystal Dynamics déjà bien affairé avec le prochain jeu canonique dont on attend toujours la moindre nouvelle. La dernière de ces compilations (reprenant les jeux 4 à 6 soit La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft et L’Ange des Ténèbres) est sortie le 14 février dernier avec quelques bavures, notamment concernant les niveaux d’entrainement de Tomb Raider V et VI : des phrases doublées manquaient à l’appel.

À la place, nous ne pouvions découvrir que du texte à l’écran, sans entendre la belle et voluptueuse voix iconique de la première version de Lara Croft dans la version française, Françoise Cadol. C’est désormais chose faite, puisque depuis le patch 2 déployé le 14 août dernier, il est possible de réentendre les conseils avisés de Lara durant ces quelques minutes d’introduction au jeu, sans faire mention de changements importants.

C’est ici que les problèmes commencent. Des fans de la première heure ont spécifiquement constaté que ces fameuses phrases auraient été modifiées, que ce soit au niveau de l’intonation, du texte, mais aussi du mixage audio. Une écoute attentive nous permet effectivement de douter de la véracité des lignes de dialogues incluses dans le jeu, qui a été forcé d’adapter celles-ci aux contrôles modernes et a fortiori à toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est à présent disponible, et non plus sur PC et consoles PlayStation. On remarque le changement d’intonation, mais aussi la bascule du tutoiement au vouvoiement dans la même phrase, des phrases modifiées pour l’occasion. (Sources : Tomb Raider Files et TR Gamer et Infinity Tomb Raider sur X).

2/2 Ceci est une véritable insulte au travail de la comédienne Françoise Cadol qui milite contre l'utilisation de l'I.A dans le domaine de la création comme de nombreux comédiens notamment avec l'action TouchePasMaVF. Gameplay par TRGAMER.#doublageIA #TombRaiderRemastered pic.twitter.com/VjBBpLYk8q — Tomb Raider Files (@FilesTomb) August 14, 2025

Alors à ce stade, quelles hypothèses sont à envisager ? Lignes de dialogues retirées du produit initial puis réintroduites ici, réenregistrement de ces dialogues par les actrices originales ou bien alors, utilisation abusive et non transparente d’intelligence artificielle ? Des fans français auraient fouillé dans les fichiers originaux du jeu sans retrouver la moindre trace de ces lignes remixées. D’autres cas dans d’autres pays comme l’Espagne, le Brésil ou le Japon auraient aussi été détectés, après de lourds soupçons d’utilisation de l’IA générative sur des textures dans la première compilation.

Il n'y a pas que AOD qui a été souillé 😭 pic.twitter.com/m41jSg5Tnp — Rémi l'ourson 🐻🧸🎮🌈👬 (@rmincdm_0212) August 14, 2025

Contactée par bon nombre de fans pour prévenir de la situation, Françoise Cadol elle-même a répondu à l’un d’entre eux (@friendcreeper sur X) : « Vous êtes plusieurs à m’avoir contactée depuis hier. Je suis en train de m’occuper de cela grâce à vous tous. Vous êtes les Gardiens de nos voix ». Cette dernière phrase est capitale pour Françoise Cadol puisque la comédienne est depuis longtemps une fervente défenseuse des droits à l’image et à la création audiovisuelle et l’une des figures de proue (avec Brigitte Lecordier notamment) de la pétition et du mouvement #TouchePasàmaVF, qui veut justement limiter et encadrer l’utilisation de l’IA dans le domaine de la création artistique et tout particulièrement du doublage et qui rassemble déjà plus de 230 000 signatures. Par son message, la comédienne semble également valider la théorie d’un non-accord à la modification de voix pré-enregistrées, ce qui pourrait envisager des conséquences bien plus sérieuses.

Nous le rappelons ici, à la date de publication de cet article, aucune déclaration officielle n’a été réalisée par Crystal Dynamics, Saber Interactive, Aspyr ou même Embracer Group qui chapeaute tout ce beau monde de loin sans probablement allouer le budget nécessaire à la bonne réalisation de ces projets de conservation de patrimoine vidéoludique. Nous resterons vigilants sur la suite à accorder à ce dossier qui ne manque pas de tirer une fois de plus la sonnette d’alarme de l’utilisation d’une technologie qui pourrait s’avérer délétère pour bon nombre de métiers créatifs, dans une dynamique actuelle fortement tournée vers les licenciements de masse.

Cette affaire n’en est qu’une parmi tant d’autres, mais cette médiatisation devrait, on l’espère, pousser les principaux concernés à prendre la parole, tout comme les organismes et syndicats du jeu vidéo. Enfin, nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles sur le prochain jeu de la licence, qui pourrait s’annoncer dès cette année, tandis qu’officiellement, la production de la saison 2 de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft sur Netflix a été lancée, après la publication d’un post sur les réseaux sociaux d’un membre de l’équipe. Le tournage de la série live par Amazon a lui été repoussé au début de l’année 2026 alors qu’il devait débuter à la rentrée.