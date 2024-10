Tomb Raider IV-VI Remastered est annoncé, la compilation sortira début 2025

Lara Croft revient encore une fois pour la Saint-Valentin

Avec l’accueil réservé à la première trilogie, il était évident que les autres jeux de la saga Tomb Raider allaient bénéficier du même traitement. Tomb Raider IV-VI Remastered a donc pour but de donner une seconde jeunesse aux jeux Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness, qui ont fait les belles heures de la PS1 et de la PS2.

Ces trois titres vont bénéficier d’un lifting visuel et, comme pour la première compilation, vous aurez la possibilité de jouer avec des contrôles plus modernes ou bien opter pour le choix de la nostalgie avec le gameplay d’époque. Des barres de santé seront rajoutés pour les boss et un mode Photo sera également intégré, au même titre que 150 trophées répartis sur les trois jeux. Le cocktail classique de la première série de remasters.

Vous pourrez découvrir cette collection dès le début de l’année prochaine, puisque Tomb Raider IV-VI Remastered sera disponible dès le 14 février 2025 (soit pile un an après la première compilation) sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et pendant ce temps, l’attente d’un vrai nouveau jeu se fait toujours plus longue.