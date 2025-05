Tomb Raider IV-VI Remastered : Une édition physique et un collector confirmés par Limited Run, début des précommandes le 13 mai

Lara ressort en boîte

On doit l’existence de cette version physique de Tomb Raider IV-VI Remastered à Limited Run Games, une fois encore. Déjà à l’œuvre sur les versions boîte de la compilation regroupant les trois premiers jeux de la saga, l’entreprise spécialisée dans la démarche rempile donc avec deux éditions pour la suite de l’hexalogie de Core Design.

La première très classique, contient tout simplement le jeu, et est à destination de toutes les consoles. Si on se fie à la conversion habituelle, le prix serait de 34,99€. Si vous êtes un peu plus gourmand, une édition collector est également prévue, vendue au prix de 84,99€, dont voici le contenu :

Une boîte collector trapézoïde

Le jeu Tomb Raider IV-VI Remastered

Un porte-clé à l’effigie des doubles pistolets

Une sélection de pistes de la bande-son

Des lithographies inspirées des peintures d’Obscura

Un pin’s Amulette d’Horus et un pin’s Iris

Lorsque l’on met ce collector en parallèle de celui de la première compilation, la différence est flagrante. Certes beaucoup moins cher, le contenu est ici bien moins excitant que le précédent, qui comprenait quand même un SteelBook, des figurines de Lara ou encore la réplique des pistolets iconiques.

Aussi, on regrettera l’absence d’une édition Deluxe, là aussi présente pour Tomb Raider I-III Remastered, faisant un bon compromis entre objet collector et prix plus abordable. Se renforce alors l’impression que cette partie de l’hexalogie est un peu plus désavouée, mais on retiendra tout de même la démarche qui fera plaisir aux fans.

Les précommandes pour ces éditions physiques débuteront le 13 mai sur le site de Limited Run. Tomb Raider IV-VI Remastered est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.