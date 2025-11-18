Tomb Raider: Definitive Edition, l’épisode de 2013, déboule sur Switch et Switch 2

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

En attendant des nouvelles du prochain épisode de Tomb Raider, bien mal embarqué à cause d’un Crystal Dynamics qui ne fait que licencier, la licence fait dans le recyclage avec des tas de remasters et portages. En témoigne l’actualité du jour, qui concerne le dernier reboot de la saga, soit l’épisode sorti en 2013, qui refait parler de lui douze ans après en arrivant sur les consoles de Nintendo.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Tomb Raider
Tomb Raider
pc
stadia
ps4
xbox one
ps3
xbox 360

Date de sortie : 05/03/2013

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Tomb Raider : Amazon prépare une série et un film pour en faire un univers partagé avec le prochain jeu

pc
stadia
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : Amazon prépare une série et un film pour en faire un univers partagé avec le prochain jeu

Tomb Raider : Crystal Dynamics affirme avoir obtenu le contrôle complet des jeux de la licence

pc
stadia
ps4
xbox one
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider : Crystal Dynamics affirme avoir obtenu le contrôle complet des jeux de la licence

La trilogie Tomb Raider est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

pc
Image d\'illustration pour l\'article : La trilogie Tomb Raider est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

Tomb Raider Ascension : Square Enix présente un prototype pour le reboot de 2013 plus axé vers l’horreur

Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider Ascension : Square Enix présente un prototype pour le reboot de 2013 plus axé vers l’horreur
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sony dévoile ses promotions pour le Black Friday, avec des réductions sur la PS5, le PS VR2 et les accessoires PlayStation
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sony dévoile ses promotions pour le Black Friday, avec des réductions sur la PS5, le PS VR2 et les accessoires PlayStation
Sonic Frontiers, Battlefield 2042, Forspoken et 6 autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Frontiers, Battlefield 2042, Forspoken et 6 autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus
Tomb Raider: Definitive Edition, l’épisode de 2013, déboule sur Switch et Switch 2
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider: Definitive Edition, l’épisode de 2013, déboule sur Switch et Switch 2
Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Guild Wars se met à jour avec Guild Wars Reforged, qui retravaille l’aspect visuel du MMO
Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Yoko Taro (NieR) a travaillé sur de nombreux projets ces dernières années, mais beaucoup ont été annulés
Xbox Game Pass : Marvel Cosmic Invasion, The Crew Motorfest… Voici les nouveautés à venir dans l’abonnement
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox Game Pass : Marvel Cosmic Invasion, The Crew Motorfest… Voici les nouveautés à venir dans l’abonnement
Hytale est de retour, le studio à l’origine du projet rachète les droits du jeu auprès de Riot Games
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Hytale est de retour, le studio à l’origine du projet rachète les droits du jeu auprès de Riot Games
Subnautica 2 : À fond dans l’IA, le PDG de Krafton aurait demandé à ChatGPT comment éviter de payer les bonus des employés
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Subnautica 2 : À fond dans l’IA, le PDG de Krafton aurait demandé à ChatGPT comment éviter de payer les bonus des employés
Assassin’s Creed Mirage sort aujourd’hui son DLC gratuit, qui se montre dans une nouvelle vidéo
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Mirage sort aujourd’hui son DLC gratuit, qui se montre dans une nouvelle vidéo
Capcom promet que la version PC de Resident Evil Requiem sera plus solide que celle de Monster Hunter Wilds
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Capcom promet que la version PC de Resident Evil Requiem sera plus solide que celle de Monster Hunter Wilds
Game Awards 2025 : Voici les nommés dans chaque catégorie, qui sera sacré meilleur jeu de l’année ?
Image d\'illustration pour l\'article : Game Awards 2025 : Voici les nommés dans chaque catégorie, qui sera sacré meilleur jeu de l’année ?
Un nouveau Xbox Partner Preview aura lieu le 20 novembre, voici les premiers jeux confirmés
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau Xbox Partner Preview aura lieu le 20 novembre, voici les premiers jeux confirmés
Lost Soul Aside aura droit à une grosse mise à jour de contenu demain, qui intégrera un nouveau mode de jeu
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lost Soul Aside aura droit à une grosse mise à jour de contenu demain, qui intégrera un nouveau mode de jeu
Cities Skylines change de studio, la licence passe aux mains d’Iceflake Studios, Colossal Order s’en va
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Cities Skylines change de studio, la licence passe aux mains d’Iceflake Studios, Colossal Order s’en va
Nintendo publie les trois images du film The Legend of Zelda avec Link et Zelda
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo publie les trois images du film The Legend of Zelda avec Link et Zelda
Concord est de retour grâce à des fans, mais Sony fait tout pour arrêter le projet
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Concord est de retour grâce à des fans, mais Sony fait tout pour arrêter le projet
Avant de concevoir Dispatch, les créateurs du jeu travaillaient chez Ubisoft sur un jeu Splinter Cell annulé
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Avant de concevoir Dispatch, les créateurs du jeu travaillaient chez Ubisoft sur un jeu Splinter Cell annulé
Where Winds Meet : Le free-to-play a déjà réuni plus de 2 millions de personnes et fonctionne bien sur Steam
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Where Winds Meet : Le free-to-play a déjà réuni plus de 2 millions de personnes et fonctionne bien sur Steam
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 novembre (Kirby Air Riders, Bob l’Eponge: Les Titans des Marées…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
meta quest
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 novembre (Kirby Air Riders, Bob l’Eponge: Les Titans des Marées…)
Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Steam Machine, résumé State of Play Japan, MMO Horizon, Pokémon Pokopia
EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Festival du football : Capitaines
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Festival du football : Capitaines
Tomonobu Itagaki – Rockstar et ninja
Image d\'illustration pour l\'article : Tomonobu Itagaki – Rockstar et ninja
Paralives : Le Sims-like indépendant décale la sortie de son accès anticipé après des playtests peu concluants
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Paralives : Le Sims-like indépendant décale la sortie de son accès anticipé après des playtests peu concluants
Prévu pour mars prochain, Pokémon Pokopia est maintenant disponible en précommande
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Prévu pour mars prochain, Pokémon Pokopia est maintenant disponible en précommande