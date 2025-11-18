Tomb Raider: Definitive Edition, l’épisode de 2013, déboule sur Switch et Switch 2

La série animée Netflix fait aussi reparler d’elle

Puisque le jeu était même sorti sur Stadia, on aurait pu croire que ce Tomb Raider était déjà disponible sur Switch, mais ce n’était pas le cas. Crystal Dynamics est alors venu demander l’aide du studio Aspyr (déjà aux commandes des derniers remasters de la licence) pour concevoir des versions Switch et Switch 2 de Tomb Raider: Definitive Edition.

Une surprise qui est accompagnée d’une autre, puisque vous n’aurez pas besoin d’attendre avant d’acheter ce portage. Vous pouvez dès maintenant le retrouver sur l’eShop de votre console pour 19,99 €, avec une réduction de -10% au lancement, valable jusqu’au 24 novembre.

L’actualité Tomb Raider ne s’arrête pas en si bon chemin, car Netflix a quant à lui diffusée une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de la série Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, qui sera diffusée à partir du 11 décemùbre sur la plateforme de SVOD. Avec tout ça, plus qu’à lever le voile sur le prochain épisode aux Game Awards, non ?