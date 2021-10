Tomb Raider Ascension : Square Enix présente un prototype pour le reboot de 2013 plus axé vers l’horreur

Le reboot de Tomb Raider datant de 2013 a été l’objet de longues réflexions chez Square Enix et Crystal Dynamics. Le jeu réussi à relancer la licence avec brio avec une aventure nettement plus viscérale et brutale pour Lara Croft, qui en voit de toutes les couleurs. Et cela aurait dû être encore plus accentué si l’on en croit Square Enix, qui révèle que le projet s’appelait au départ Tomb Raider Ascension.

Lara plonge dans l’horreur

Une série de vidéo sur ce projet avorté a été publiée à l’occasion des 25 ans de la série. Dans ces vidéos, on y découvre de nombreux artworks qui présentent une toute autre aventure, bien que celle-ci se passe tout de même sur une île hostile.

L’éditeur révèle alors que la première version devait être encore plus sombre que le jeu qui est sorti en 2013, avec des éléments qui rapprochaient le titre davantage du côté d’un jeu d’horreur que d’un jeu Tomb Raider. On peut d’ailleurs voir sur les vidéos des concepts de nombreuses créatures étranges.

Ces éléments ont ensuite été mis de côté pour favoriser la survie, avec une Lara qui se définissait avant tout comme une survivante. On peut voir des extraits de gameplay des prémices de ce Tomb Raider Ascension, loin d’être finalisés, qui montrent un peu le cheminement de pensée qu’ont eu les développeurs de chez Crystal Dynamics.

La jaquette a aussi été l’objet de réflexions, comme on le voit dans une dernière vidéo.