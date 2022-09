Tomb Raider : Crystal Dynamics affirme avoir obtenu le contrôle complet des jeux de la licence

Avec la revente de ses studios occidentaux à Embracer Group, Square Enix a dit au revoir à des milliers d’artistes et à une grande force force de travail, mais pas seulement. Dans le lot, elle a aussi revendu les droits de certains licences qui étaient chapeautées par ces mêmes studios, et Crystal Dynamics l’a une nouvelle fois rappelé cette semaine avec un communiqué de presse pour asseoir son autorité sur les licences Tomb Raider et Legacy of Kain.

Le changement de propriétaire est effectif

C’est dans une courte déclaration que le studio a réaffirmé que dorénavant, ces licences n’appartiennent plus à Square Enix, mais à Crystal Dynamics, qui est libre d’en faire ce qu’il veut :

« Nous sommes ravis de vous informer que Crystal Dynamics a pris le contrôle de plusieurs licences de jeux, dont Tomb Raider et Legacy of Kain, de l’ancien propriétaire des jeux, Square Enix Limited. À la suite de ce changement, Crystal Dynamics (ou sa société affiliée) est désormais le propriétaire de ces jeux et le contrôleur des jeux et des données personnelles qui s’y rapportent. »

C’est donc la fin des jeux Tomb Raider chez Square Enix, comme on s’en doutait suite au rachat. Il sera maintenant intéressant de voir ce que la licence va devenir sans le contrôle de l’éditeur, puisque c’est le studio qui a les pleins pouvoirs maintenant. Sauf si bien sur, Embracer décide de fourrer son nez dans cette affaire.