La trilogie Tomb Raider est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store

Durant deux semaines, l’Epic Games Store s’est montré très généreux en distribuant un jeu gratuit par jour. On arrive désormais à la fin de cette offre spéciale, et histoire de conclure ça de la plus belle des manières, ce n’est pas un, mais plusieurs jeux qui sont offerts, avec la dernière trilogie Tomb Raider.

Une trilogie gratuite pour bien terminer 2021

Vous pouvez donc vous rendre désormais sur l’Epic Games Store et obtenir gratuitement Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Pour ne rien gâcher, il s’agit des versions ultimes de ces jeux, avec les différents DLC, que ce soit les costumes en plus ou les énigmes supplémentaires à résoudre dans les trois jeux.

Vous avez jusqu’au 6 janvier prochain à 17 heures pour récupérer ces jeux. Pensez donc à les ajouter dans votre bibliothèque en quelques clics pour les conserver à vie. Le rythme de jeux offerts va revenir à la normale dès la semaine prochaine, mais avec tous les jeux offerts par l’Epic Games Store, vous avez désormais de quoi bien vous occuper, sans avoir dépensé un centime.